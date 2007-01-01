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Настоящее фото товара Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый
26 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый - фото 1Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый - фото 2Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый - фото 3Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый - фото 4Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый - фото 5

Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый

Артикул: CH-072-484
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.
Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Вес4.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.8 кг
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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