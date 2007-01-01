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Настоящее фото товара Кресло Кидс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кидс, красный
10 оценок
3 690
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Кидс, красный

Артикул: CH-088-148
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота750/870 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Яркая модель детского кресла оснащена пластиковой эргономичной спинкой, которая поможет сохранить правильное положении спины при использовании, широким сиденьем, красочными роликами в цвет обивки и металлической крестовиной. Максимальная нагрузка 80 кг. Подойдет как для детей, так и для подростков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота750/870 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья450/570 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки445 мм
  • Глубина упаковки185 мм
  • Вес упаковки5.2 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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