Характеристики товара
Описание
Кухонный стул синего цвета в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.
Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 76*67*48
Вес брутто: 24,000
Объем: 0,240
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Высота спинки395 мм
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Ширина сиденья395 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Вес5.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки24 кг