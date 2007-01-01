Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие
14 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие - фото 1Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие - фото 2Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие - фото 3Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие - фото 4
NEW

Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие

Артикул: CH-081-331
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло поворотное Velo, синий, черный, экокожа
Фотография товара Кресло поворотное Velo, синий, черный, экокожа от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло поворотное Addams, кремовый, экокожа
Фотография товара Кресло поворотное Addams, кремовый, экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный вращающийся стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет для офисных пространств, создавая атмосферу комфорта и стиля. Основание на колесах обеспечивает легкое и тихое перемещение по любой поверхности. Сидение, вращающееся на 360 градусов и поворотный механизм позволяют свободно двигаться во время работы. Газлифт позволяет плавно регулировать высоту сиденья для оптимально удобного положения.

В качестве материала для обивки использован качественный кожзам, обладающий высокой износостойкостью и устойчивостью к выцветанию. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасахром
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Коллекция тканиGalaxy Cream

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Изо Net от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79025
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Изо Net

140
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99016
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, синий

41
Фотография товара Кресло College H-9152L-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-9152L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло College H-9152L-1/Beige

56
Фотография товара Стул Валентино, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, бежевый

55
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
13 39014
15 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр

95
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Seat Office SB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seat Office SB, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена

Стул Seat Office SB

14
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый

14
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), белый

15
Фотография товара Стул Parker LB, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Parker LB, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
36 090

Стул Parker LB, экокожа, черный

11
Фотография товара Стул Rhythm, серый, каркас серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm, серый, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул Rhythm, серый, каркас серый

9

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, серый

47
Фотография товара Каркас стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Каркас стула Роквелл

10
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Бант 12, бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 12, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Бант 12, бархат

33
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан

7
Фотография товара Каркас стула Ostin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Ostin, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Каркас стула Ostin

9
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Кресло Step RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Step RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Кресло Step RCH, черный

10
Фотография товара Кресло Iq Rv RCH, серый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Iq Rv RCH, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло Iq Rv RCH, серый, пластик

13
Фотография товара Стул на металлокаркасе Rek, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rek, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Rek, бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Loftys, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Loftys, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Loftys, зеленый

26
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, зеленый

26
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул ИЗО офисный, искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ИЗО офисный, искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул ИЗО офисный, искусственная кожа

15
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой

6
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), серый

10
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бежевый

11
New
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple SN черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Кресло офисное TopChairs Simple SN черный

8

Товар в корзине

Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие
Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром, подлокотники мягкие
от 8 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, серый

47
Фотография товара Каркас стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Каркас стула Роквелл

10
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности