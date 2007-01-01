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Стул Horus, хром

Артикул: CH-069-538
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дизайн выполнен в строгом стиле. Стул имеет удобные подлокотники с мягкими накладками, плавно переходящие в стильные ножки. Комфортный и функциональный стул для офиса. Также отлично подойдет для размещения гостей в приемной или холле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья510 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Horus, хром
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