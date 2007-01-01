Характеристики товара
Описание
Дизайн выполнен в строгом стиле. Стул имеет удобные подлокотники с мягкими накладками, плавно переходящие в стильные ножки. Комфортный и функциональный стул для офиса. Также отлично подойдет для размещения гостей в приемной или холле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина635 мм
- Глубина630 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья455 мм
- Высота до сиденья510 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.90 кг
- Изделия стопируютсяНет