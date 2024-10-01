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Кресло Стар - фото 1

Кресло Стар

Артикул: CH-068-375
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки6 кг

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