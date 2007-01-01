Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Nolan, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Nolan, белый
8 оценок
7 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Nolan, белый - фото 1Стул Nolan, белый - фото 2Стул Nolan, белый - фото 3Стул Nolan, белый - фото 4Стул Nolan, белый - фото 5Стул Nolan, белый - фото 6

Стул Nolan, белый

Артикул: CH-083-070
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина449 мм
  • Глубина497 мм
  • Высота856 мм
  • Вес7.88 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

СТУЛ NOLAN С ПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНЬЕМ – СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В УЧЕБНОЙ МЕБЕЛИ! Идеальное решение для образовательных пространств, включая школы, центры дополнительного образования, дошкольные учреждения, университеты, колледжи, академии, библиотеки и актовые залы.



Мы предлагаем мебель для учреждений образования - высокого качества, с прекрасной эргономикой и инновационным дизайном.



Стул с цельнопластиковым ученическим сиденьем стал ВЫБОРОМ ДЕПАРТАМЕТНТА ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ Г. МОСКВЫ по оснащению школ мебелью с 2025 года



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Ученический стул занесен в Реестр Минпромторга РФ



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье выполнено из утолщенного пластика с армирующими добавками, что значительно увеличивает его жесткость и надежность. Надежный металлический каркас стула покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каждый стул проходит строгие испытания на устойчивость, выдерживая более 50 000 циклов нагружения "сел-встал", что гарантирует его долговечность даже при интенсивном использовании.
Максимальная нагрузка на стул 130 кг.



АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА СИДЕНЬЯ способствует правильной осанке и снижает усталость во время занятий. На спинке предусмотрено отверстие для руки, что делает перемещение стула простым и удобным.



РЕГУЛИРОВКА ПО ГРУППЕ РОСТА
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Регулируются по высоте на 5-7 группы роста. В каждую упаковку стула вложены наклейки с номерами ростовых групп — вы можете использовать их для удобной маркировки.



ДЕМПФЕРЫ на каркасе предотвращают повреждение поверхности столешницы при установке стула на стол.



ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ нижних опор каркаса предотвращают царапины на полу во время эксплуатации стула и травмобезопасны.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ростовые группы: 5-7
Регулировка по высоте: да
Механизм регулировки по высоте - телескопический
Материал каркаса: металл (плоскоовальная труба)
Материал сиденья: пластик
Высота изделия /регулируемая/: 790-830-870 мм (с фиксацией на ростовые группы).
Тип поставки: разборный
Нагрузка на стул – до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина449 мм
  • Глубина497 мм
  • Высота856 мм
  • Вес7.88 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки2.89 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул прозрачный Zebra Antishock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Стул прозрачный Zebra Antishock

48
Фотография товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый

60
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул TEDDY ALTA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TEDDY ALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул TEDDY ALTA

136
Фотография товара Стул Бернардо, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бернардо, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Бернардо, голубой

49
Фотография товара Стул складной Тэо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Тэо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Стул складной Тэо

14
В наличии 448 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, оранжевый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Tony, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tony, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Tony, пластик, белый

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro mini, голубой

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, светло-серый

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solstice, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solstice, белый , произведённого компанией ChiedoCover
2 99035
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Solstice, белый

14
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый

40
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см

47
Фотография товара Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит

45
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Чехол S-24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол S-24

36
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки

6
Настоящее фото товара Стол пластиковый Rullo, квадратный, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стол пластиковый Rullo, квадратный, шоколад

7
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Хит
Фотография товара Чехол 24, журавинка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 24, журавинка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 460

Чехол 24, журавинка, бежевый

40
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6309
690 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая

46

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный Ванити от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Ванити, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стул прозрачный Ванити

36
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, зеленое

41
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Bit, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Bit, тортора

46
Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss красный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стул прозрачный на полозьях Gliss красный

32
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ

73
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

89
Распродажа
Фотография товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 79024
11 490 ₽Оптовая цена

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

125
Фотография товара Стул Анна, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Анна, бежевый

11
Фотография товара Кресло пластиковое Rimini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Rimini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Rimini, тортора

7
Фотография товара Кресло пластиковое Agnes, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Agnes, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Кресло пластиковое Agnes, шоколад

14

Товар в корзине

Стул Nolan, белый
Стул Nolan, белый
7 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый

40
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см

47
Фотография товара Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит

45
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9

Акции для вас

Новость от 01.09.2023 Стильное решение: Столы обеденные
Стильное решение: Столы обеденные

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 09.10.2024 Золотая осень
Золотая осень

Перейдите, чтобы узнать подробности