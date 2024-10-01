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Кресло пластиковое Saya, горчичный

Артикул: CH-066-597
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Нескользящие накладки на ножках. Имеет матовую отделку.
Возможность штабелирования до 6 штук.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес4,7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки795 мм
  • Высота упаковки1055 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.50 м3

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