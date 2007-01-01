Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Дея — элегантность и комфорт в одном решении
Стильный дизайн и материалы.Обеденный стул Дея сочетает в себе современный стиль и утонченную эстетику. Эргономичная спинка с декоративной складкой создает изысканный акцент, а плавные линии каркаса добавляют легкость. Сиденье и спинка обиты качественной экокожей, приятной на ощупь и устойчивой к износу.
Прочность и надежность.Металлический каркас и устойчивые ножки обеспечивают высокую прочность и стабильность конструкции. Максимальная нагрузка составляет 100 кг, что делает стул надежным выбором для ежедневного использования.
Комфорт и универсальность.Благодаря мягкому сиденью и удобной поддержке спины, Дея отлично подходит для длительного сидения. Лаконичный кремовый цвет сиденья и черных ножек гармонично впишется в любой современный интерьер.
Область применения.Идеальный вариант для кухни, гостиной, кафе или балкона. Благодаря стильному и универсальному дизайну, стул Дея станет не только удобным предметом мебели, но и изящным элементом декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина525 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6.3 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки830 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет