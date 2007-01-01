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Настоящее фото товара Стул обеденный Дея, светло-серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Дея, светло-серая экокожа, черные ножки
26 оценок
15 4904
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Дея, светло-серая экокожа, черные ножки - фото 1Стул обеденный Дея, светло-серая экокожа, черные ножки - фото 2Стул обеденный Дея, светло-серая экокожа, черные ножки - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Дея, светло-серая экокожа, черные ножки

Артикул: CH-074-598
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Дея — элегантность и комфорт в одном решении

Стильный дизайн и материалы.Обеденный стул Дея сочетает в себе современный стиль и утонченную эстетику. Эргономичная спинка с декоративной складкой создает изысканный акцент, а плавные линии каркаса добавляют легкость. Сиденье и спинка обиты качественной экокожей, приятной на ощупь и устойчивой к износу.

Прочность и надежность.Металлический каркас и устойчивые ножки обеспечивают высокую прочность и стабильность конструкции. Максимальная нагрузка составляет 100 кг, что делает стул надежным выбором для ежедневного использования.

Комфорт и универсальность.Благодаря мягкому сиденью и удобной поддержке спины, Дея отлично подходит для длительного сидения. Лаконичный светло-серый цвет сиденья и черных ножек гармонично впишется в любой современный интерьер.

Область применения.Идеальный вариант для кухни, гостиной, кафе или балкона. Благодаря стильному и универсальному дизайну, стул Дея станет не только удобным предметом мебели, но и изящным элементом декора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки830 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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