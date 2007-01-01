Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Palimpsest, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Palimpsest
10 оценок
81 590
Стул поворотный Palimpsest - фото 1Стул поворотный Palimpsest - фото 2Стул поворотный Palimpsest - фото 3
NEW

Стул поворотный Palimpsest

Артикул: CH-082-657
10 оценок
Основные характеристики
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ TWIST.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 4, количество штук на стандартной паллете (80x120): 10
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 , 2 штуки - короб #1: 52см х 57см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #2: 52см х 57см х 62см х 5,50кг, 0,184 м3 , 3 штуки - короб #1: 52см х 57см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #2: 52см х 57см х 62см х 7,50кг, 0,184 м3; короб #3: 52см х 57см х 62см х 7,50кг, 0,184 м3 , 4 штуки - короб #1: 52см х 57см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #2: 52см х 57см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #3: 47см х 47см х 64см х 9,5кг, 0,141 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
  • Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

