Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Пип, желтый, желтые ножки НР, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Пип, желтый, желтые ножки НР
26 оценок
5 89032
8 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Пип, желтый, желтые ножки НР - фото 1Стул обеденный Пип, желтый, желтые ножки НР - фото 2Стул обеденный Пип, желтый, желтые ножки НР - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Пип, желтый, желтые ножки НР

Артикул: CH-074-669
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина465 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Ститч, вельвет серый
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий обеденный стул Пип подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей.

Обивка выполнена из мягкой ткани шенилл, ножки изготовлены из металла в тон обивке. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Стул в стиле лофт станет ярким акцентом в интерьере кухни.
Максимальная нагрузка 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина465 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики870
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Бианка Феррари, произведённого компанией ChiedoCover
23 005
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Бианка Феррари

42
Фотография товара Стул Хольбек, синяя ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хольбек, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Хольбек, синяя ткань

13
Распродажа
Фотография товара Стул Нео, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 39021
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Нео, капучино

8
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Медисон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Медисон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Медисон, серый

11
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, экокожа бежевый

7
Настоящее фото товара Стул кухонный Фрактал, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Стул кухонный Фрактал, черный

7
В пути 1420 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 7903
5 950 ₽

Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Палермо, массив березы, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палермо, массив березы, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Палермо, массив березы, агата компаньон

7
Фотография товара Стул Лоззана, массив березы, атина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоззана, массив березы, атина, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул Лоззана, массив березы, атина

5
Фотография товара Стул Олис, кожзам Наппа 990 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, кожзам Наппа 990, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Олис, кожзам Наппа 990

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул Одди Даймонд велюр коричневый

11
Новинка
Настоящее фото товара Диван угловой Лимитлесс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
117 690

Диван угловой Лимитлесс, коричневый

8
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной One, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной One, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см, произведённого компанией ChiedoCover
24 7905
25 990 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной One, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см

50
В наличии 6 шт.
Хит
Фотография товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890

Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650

13
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас черный, светло-оранжевый

14
Настоящее фото товара Диван Cardello двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 490
Оптовая цена

Диван Cardello двухместный

53
Распродажа
Фотография товара Стол Pawook К 100 орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех, произведённого компанией ChiedoCover
30 6908
33 090 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Диван угловой Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
Оптовая цена

Диван угловой Сан-Ремо

96
Распродажа
Фотография товара Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79021
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый

26
Фотография товара Диван Дога четырехместный к.2, шоколадно-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дога четырехместный к.2, шоколадно-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
64 390

Диван Дога четырехместный к.2, шоколадно-желтый

5

Другие товары из раздела стулья для дома

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас Килиманджаро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас Килиманджаро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6906
7 090 ₽

Стул Топас Килиманджаро

8
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Вест черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Вест черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99025
14 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Вест черный

26
В наличии 24 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/синий

12
Распродажа
Фотография товара Стул Солая зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солая зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
6 79016
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Солая зелёный

26
Фотография товара Стул Терн Софт подлокотниками, белый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терн Софт подлокотниками, белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Терн Софт подлокотниками, белый, пластик

5
Распродажа
Фотография товара Стул Теллинг шенилл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Теллинг шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 9903
9 190 ₽

Стул Теллинг шенилл серый

11
В наличии 36 шт.В пути 48 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Твин браун / блэк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Твин браун / блэк, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул на металлокаркасе Твин браун / блэк

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Бурроу, темный-орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бурроу, темный-орех, произведённого компанией ChiedoCover
34 090

Стул Бурроу, темный-орех

12
Настоящее фото товара Стул Треллис, чёрный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Стул Треллис, чёрный, бежевый

14
В пути 654 шт.
Фотография товара Стул Брейд, зеленый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейд, зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Стул Брейд, зеленый, черный

9

Товар в корзине

Стул обеденный Пип, желтый, желтые ножки НР
Стул обеденный Пип, желтый, желтые ножки НР
5 890
8 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул Одди Даймонд велюр коричневый

11
Новинка
Настоящее фото товара Диван угловой Лимитлесс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
117 690

Диван угловой Лимитлесс, коричневый

8
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной One, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной One, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см, произведённого компанией ChiedoCover
24 7905
25 990 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной One, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см

50
В наличии 6 шт.
Хит
Фотография товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890

Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650

13

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?
Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как грамотно выбрать мебель для бара?
Как грамотно выбрать мебель для бара?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать офисное кресло?
Как выбрать офисное кресло?

Перейдите, чтобы узнать подробности