Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Twin brown / black, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Twin brown / black
9 оценок
8 190
Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 1Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 2Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 3Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 4Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 5Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 6Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 7Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 8Стул на металлокаркасе Twin brown / black - фото 9

Стул на металлокаркасе Twin brown / black

Артикул: CH-081-602
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Кресло Twin с винтажной обивкой Уютная классика и современный комфорт для вашего интерьера Это элегантное кресло сочетает в себе очарование винтажного стиля и надежность современной конструкции. Модель создает особую атмосферу уюта и гармонии, идеально подходя для гостиной, кабинета или зоны отдыха. Эксклюзивная обивка с эффектом состаренной поверхности ✔ Текстура с историей — каждая деталь продумана для создания аутентичного образа ✔ Тактильно приятная поверхность — хочется прикоснуться снова и снова ✔ Уникальный характер — благородный внешний вид, который украсит любой интерьер Дизайн и конструкция ▪ Каркас: Прочные металлические ножки с защитными накладками для устойчивости и бережного отношения к напольному покрытию ▪ Комфорт: Плотный поролоновый наполнитель и большие удобные подлокотники обеспечивают максимальное расслабление ▪ Надежность: Конструкция выдерживает нагрузку до 130 кг ▪ Эстетика: Гармоничное сочетание винтажного шарма и современной эргономики.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки545 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

