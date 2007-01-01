Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина540 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Тип ножекконусные
- Цветкоричневый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки545 мм
- Высота упаковки740 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет