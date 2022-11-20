Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1650 мм
- Длина2580 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Бра Спенсер
Диван Эдвард
Диван Гарда
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Диван прямой Айленбург
Диван прямой Nixon
Диван прямой Leon
Диван прямой Hughes
Диван угловой Omega
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден