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Настоящее фото товара Стул Топас Килиманджаро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Топас Килиманджаро
8 оценок
6 6906
7 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Топас Килиманджаро

Артикул: CH-050-966
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки :

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт

Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-20 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материалбук
  • Цветразноцветный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкагобелен

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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