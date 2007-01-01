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Настоящее фото товара Стул обеденный Пип, бежевый, кремовые ножки НР, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Пип, бежевый, кремовые ножки НР
26 оценок
5 89032
8 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Пип, бежевый, кремовые ножки НР - фото 1Стул обеденный Пип, бежевый, кремовые ножки НР - фото 2Стул обеденный Пип, бежевый, кремовые ножки НР - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Пип, бежевый, кремовые ножки НР

Артикул: CH-074-665
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина465 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий обеденный стул Пип подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей.

Обивка выполнена из мягкой ткани шенилл, ножки изготовлены из металла в тон обивке. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Стул в стиле лофт станет ярким акцентом в интерьере кухни.
Максимальная нагрузка 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина465 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики870
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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