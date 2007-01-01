Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий обеденный стул Пип подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей.
Обивка выполнена из мягкой ткани шенилл, ножки изготовлены из металла в тон обивке. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Стул в стиле лофт станет ярким акцентом в интерьере кухни.
Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина465 мм
- Высота800 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки880 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики870
- Изделия стопируютсяНет