Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Теллинг шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Теллинг шенилл серый
11 оценок
8 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Теллинг шенилл серый - фото 1Стул Теллинг шенилл серый - фото 2Стул Теллинг шенилл серый - фото 3Стул Теллинг шенилл серый - фото 4Стул Теллинг шенилл серый - фото 5Стул Теллинг шенилл серый - фото 6Стул Теллинг шенилл серый - фото 7
NEW

Стул Теллинг шенилл серый

Артикул: CH-081-520
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Теллинг — стильный акцент для вашего интерьера. Стул Теллинг выполнен в минималистичном стиле с лёгким лофт-оттенком. Чёткие линии, геометричная форма и тонкие металлические ножки придают модели визуальную лёгкость, а широкая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Такой дизайн делает стул универсальным решением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка выполнена из ткани шенилл, которая ценится за мягкость, прочность и износостойкость. Шенилл устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенный цвет и приятную текстуру, а также отличается практичностью в уходе. Наполнитель из поролона обеспечивает мягкость и удобство даже при длительном сидении. Прочные металлические ножки окрашены в универсальный чёрный цвет, что придаёт стулу дополнительную устойчивость и современный вид. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что подтверждает надежность модели. Стул Теллинг одинаково хорошо подойдёт для кухни или столовой зоны, гостиной, кабинета, а также будет уместен в кафе, ресторане или коворкинге. Его современный и лаконичный стиль органично вписывается в различные интерьерные решения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики850
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Libra белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Libra белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99022
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Libra белый

26
В наличии 134 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 880 ₽

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

70
Распродажа
Фотография товара Стул Чак серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чак серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 4905
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Чак серый

26
В наличии 159 шт.
Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, пудра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, пудра, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, пудра

10
Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ красный

6
В наличии 213 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Капучино, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Капучино, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Капучино, велюр, черный каркас

10
Фотография товара Стул Lado серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lado серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Lado серый, черный

14
New
Настоящее фото товара Стул Florida, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, бежевый

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99018
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet сосна

47
Настоящее фото товара Стул Quinby серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул Quinby серый

50
Фотография товара Диван модульный Либерти, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван модульный Либерти, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Диван модульный Либерти, синий

5
Фотография товара Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от23 190
Оптовая цена

Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Диван Колони Угловой вельвет, сосна ash/grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Колони Угловой вельвет, сосна ash/grey, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Колони Угловой вельвет, сосна ash/grey

96
Фотография товара Стул Бриф DD велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Бриф DD велюр зелёный

14
В наличии 26 шт.
Фотография товара Диван Бэст 900, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бэст 900, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990
Оптовая цена

Диван Бэст 900, серый

10
Фотография товара Стол Arki М 90 орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Arki М 90 орех, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол Arki М 90 орех

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490

Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная

14

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Элайджа, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, голубой

6
Настоящее фото товара Стул Филл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, бежевый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /белый, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /белый, розовый

10
Фотография товара Стул Karl серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karl серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Karl серый, коричневый

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Чили М, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чили М, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Чили М, серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул металлический Tolix, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39015
7 490 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix, черный

10
Фотография товара Стул Бриф SN велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф SN велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Бриф SN велюр серый

26
Фотография товара Стул обеденный Nordo, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Nordo, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул обеденный Nordo, зеленый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Lucas, белый, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lucas, белый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Стул Lucas, белый, искусственный мех

12
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Paola тёмно-серый с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Paola тёмно-серый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул Paola тёмно-серый с жаккардом

15
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул Теллинг шенилл серый
Стул Теллинг шенилл серый
8 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99018
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet сосна

47
Настоящее фото товара Стул Quinby серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул Quinby серый

50
Фотография товара Диван модульный Либерти, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван модульный Либерти, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Диван модульный Либерти, синий

5

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности