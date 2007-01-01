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Стул обеденный Lynet, светло-серый

Артикул: CH-074-638
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Lynet, светло-серый — стиль и комфорт для вашего дома

Обеденный стул Lynet в светло-сером цвете — это сочетание элегантности, комфорта и надёжности, идеально подходящее для создания уютной обеденной зоны. Эргономичный дизайн с мягким сиденьем и поддерживающей спинкой обеспечивает комфортное сидение на протяжении долгого времени.

Материалы и комфорт. Стул обит прочной и приятной на ощупь тканью рогожка, которая добавляет текстуру и стильный акцент в интерьер. Мягкое сиденье и подлокотники создают дополнительное удобство, обеспечивая поддержку и комфорт.

Надежность и высокая нагрузка. С максимальной нагрузкой до 150 кг, стул Lynet отличается прочностью и устойчивостью. Его железные ножки придают конструкции дополнительную надёжность и долговечность, позволяя использовать стул как в домашних, так и в общественных зонах.

Эстетика и универсальность. Светло-серый цвет обивки и элегантный дизайн делают стул Lynet подходящим для различных интерьеров, от современного до скандинавского. Он прекрасно дополнит гостиную, столовую или кухонную зону, добавляя лёгкости и свежести.

Стул Lynet — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль, комфорт и долговечность в одном предмете мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Стул обеденный Lynet, светло-серый
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