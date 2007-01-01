Характеристики товара
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ TWIST.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 4, количество штук на стандартной паллете (80x120): 10
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 , 2 штуки - короб #1: 52см х 55см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #2: 52см х 55см х 62см х 5,50кг, 0,184 м3 , 3 штуки - короб #1: 52см х 55см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #2: 52см х 55см х 62см х 7,50кг, 0,184 м3; короб #3: 52см х 55см х 62см х 7,50кг, 0,184 м3 , 4 штуки - короб #1: 52см х 55см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #2: 52см х 55см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #3: 47см х 47см х 64см х 9,5кг, 0,141 м3
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина460 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес10 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
- Тип ножекконусные, крутящаяся основа
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет