Характеристики товара
Описание
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
2шт. = короб 65 х 63 х 55см, на стандартной паллете = 12шт.
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота870 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес7.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Тип ножекконусные
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет