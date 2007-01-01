Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Dale, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Dale, чёрный
14 оценок
43 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Dale, чёрный - фото 1Стул Dale, чёрный - фото 2Стул Dale, чёрный - фото 3Стул Dale, чёрный - фото 4
NEW

Стул Dale, чёрный

Артикул: CH-082-683
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Размеры: глубина общая: 60см, глубина сиденья - 45см, ширина - 54см, ширина сиденья - 46см, высота - 87см, высота сиденья - 48см, высота подлокотников - 70см.
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
2шт. = короб 65 х 63 х 55см, на стандартной паллете = 12шт.
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари Бронза, деревянный

329
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSR белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09039
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSR белый

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Стул полубарный Dave латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте

59
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Элин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, белый

14
Фотография товара Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото

5
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Campo, пластик бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Campo, пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Campo, пластик бежевый

26
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39052
15 290 ₽Оптовая цена

Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас

10
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стул Florida, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, бежевый

9
Фотография товара Стул Lorence, каркас серебро, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, желтый

10
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, светло-бежевый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Алексис велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Алексис велюр капучино

26
В наличии 17 шт.В пути 60 шт.
New
Фотография товара Диван Честер, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, бежевый, 1600

10
Фотография товара Стул Саф-Ина, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, черный

13
Фотография товара Диван угловой JIMI, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
162 890
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, темно-синий

45
Распродажа
Фотография товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), желтый

12
Фотография товара Диван Бьянка, Light Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бьянка, Light Brown, произведённого компанией ChiedoCover
45 490
Оптовая цена

Диван Бьянка, Light Brown

62
Фотография товара Кресло лаунж Бостон велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон велюр бежевый

26
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Диван Хелиа, молочный, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, молочный, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
77 290

Диван Хелиа, молочный, 2000

6
Настоящее фото товара Кровать Мэдисон двуспальная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кровать Мэдисон двуспальная

10
Фотография товара Диван Абри синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри синий, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри синий

6

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Лори велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лори велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул Лори велюр синий

26
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ натур/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ натур/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ натур/зелёный

7
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /белый, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /белый, розовый

10
Распродажа
Фотография товара Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽

Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005

12
Настоящее фото товара Стул Tranquil Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Tranquil Synchrony

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Бреман, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бреман, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стул Бреман, дуб

7
Фотография товара Стул Dansan, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dansan, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Dansan, бежевый

12
Фотография товара Стул-полукресло Emil, горчичный, с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Emil, горчичный, с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стул-полукресло Emil, горчичный, с золотыми ножками

14
В наличии 4 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Unity, белый, произведённого компанией ChiedoCover
30 490

Стул Unity, белый

6
New
Настоящее фото товара Стул Fugue, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Стул Fugue, черный

14

Товар в корзине

Стул Dale, чёрный
Стул Dale, чёрный
43 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Алексис велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Алексис велюр капучино

26
В наличии 17 шт.В пути 60 шт.
New
Фотография товара Диван Честер, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, бежевый, 1600

10
Фотография товара Стул Саф-Ина, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, черный

13
Фотография товара Диван угловой JIMI, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
162 890
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, темно-синий

45

Акции для вас

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено

Новость от 01.05.2024 Время экономить - Обеденная группа
Время экономить - Обеденная группа

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.02.2023 Красота не требует жертв! Мягкие стулья до 5000 рублей
Красота не требует жертв! Мягкие стулья до 5000 рублей

Перейдите, чтобы узнать подробности