Характеристики товара
Описание
Материалы и цвета. Стул выполнен из высококачественного букле в зеленом цвете, который приятно ощущается на ощупь. Черный металлический каркас и ножки создают стильный контраст с мягкой обивкой, подчеркивая современный и минималистичный стиль. Комбинация этих материалов обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид.
Дизайн и комфорт. Особенностью является полукруглая спинка, которая не только придает модели оригинальности, но и обеспечивает отличную поддержку спины, способствуя комфортному сидению. Мягкое сиденье с плотным наполнением позволяет наслаждаться комфортной посадкой, даже при длительном использовании.
Прочность и надежность. Металлический каркас гарантирует высокую устойчивость конструкции и выдерживает нагрузку до 120 кг. Прочные материалы делают стул надежным и долговечным для повседневного использования.
Стиль и универсальность. Прекрасное дополнение для современных интерьеров, идеально впишется в минималистичный или дизайнерский стиль и отлично смотрится в комплекте. Подойдет для дома, обеденной зоны, гостиной, а также для ресторанов и кафе. Компактные размеры и стильная форма позволяют легко сочетать его с различными типами столов, создавая уютную и функциональную атмосферу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина580 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Вес упаковки18.80 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет