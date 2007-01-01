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Стул обеденный Nordo, зеленый

Артикул: CH-078-035
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материалы и цвета. Стул выполнен из высококачественного букле в зеленом цвете, который приятно ощущается на ощупь. Черный металлический каркас и ножки создают стильный контраст с мягкой обивкой, подчеркивая современный и минималистичный стиль. Комбинация этих материалов обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид.

Дизайн и комфорт. Особенностью является полукруглая спинка, которая не только придает модели оригинальности, но и обеспечивает отличную поддержку спины, способствуя комфортному сидению. Мягкое сиденье с плотным наполнением позволяет наслаждаться комфортной посадкой, даже при длительном использовании.

Прочность и надежность. Металлический каркас гарантирует высокую устойчивость конструкции и выдерживает нагрузку до 120 кг. Прочные материалы делают стул надежным и долговечным для повседневного использования.

Стиль и универсальность. Прекрасное дополнение для современных интерьеров, идеально впишется в минималистичный или дизайнерский стиль и отлично смотрится в комплекте. Подойдет для дома, обеденной зоны, гостиной, а также для ресторанов и кафе. Компактные размеры и стильная форма позволяют легко сочетать его с различными типами столов, создавая уютную и функциональную атмосферу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки18.80 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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