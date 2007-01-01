Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Leya, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Leya, зеленый
8 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Leya, зеленый - фото 1Стул обеденный Leya, зеленый - фото 2Стул обеденный Leya, зеленый - фото 3Стул обеденный Leya, зеленый - фото 4Стул обеденный Leya, зеленый - фото 5Стул обеденный Leya, зеленый - фото 6Стул обеденный Leya, зеленый - фото 7
NEW

Стул обеденный Leya, зеленый

Артикул: CH-081-531
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота815 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Leya — это сочетание современного минимализма и утончённой элегантности. Лаконичный силуэт с мягкой обивкой и тонким металлическим каркасом делает его универсальным решением как для домашнего интерьера, так и для стильных общественных пространств. Полукруглая спинка и подлокотники создают гармоничные линии, придавая модели изысканный вид. Обивка выполнена из ткани велюр Mohair — плотного, мягкого и износостойкого материала. Велюр приятен на ощупь, имеет лёгкий благородный блеск и отличается долговечностью: он сохраняет первоначальный вид даже при активном использовании. Поролоновый наполнитель сиденья обеспечивает комфортную посадку и поддерживает форму. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует долговечность и устойчивость стула. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря универсальному дизайну и нейтральной обивке, Leya органично впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также станет удачным выбором для кафе, ресторанов или зон ожидания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота815 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья565 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Вес упаковки14.80 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, светло-бежевый деревянный

37
Фотография товара Стул Дэгни Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Дэгни Грэйс

66
Настоящее фото товара Стул Милли Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли Грэйс

47
Хит
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29023
13 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой

56
Фотография товара Стул лофт Дарк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул лофт Дарк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул лофт Дарк

45
Фотография товара Стул Franc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, серый

91
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас

5
В наличии 76 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, темно-коричневый

13
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, коричневый

7
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, серая рогожка

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Арманд экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена

Стул Арманд экокожа коричневый

26
Настоящее фото товара Диван Halston трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена

Диван Halston трехместный

71
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Jamal серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jamal серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49053
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Jamal серый

26
В наличии 101 шт.
Фотография товара Диван модульный Либерти, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван модульный Либерти, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Диван модульный Либерти, синий

5
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Opal, белый, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Opal, белый, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
6 9906
7 390 ₽Оптовая цена

Стол письменный Opal, белый, лдсп

39
Фотография товара Диван Albert от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Albert, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Диван Albert

96
Фотография товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

55
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван отдыха Гранд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван отдыха Гранд

6
Фотография товара Стул Гармония от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гармония, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Гармония

45
Фотография товара Диван Vision от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от75 590
Оптовая цена

Диван Vision

6

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Элайджа, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, темно-бежевый

7
Фотография товара Стул Хилтон темно-серый велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хилтон темно-серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Хилтон темно-серый велюр, черный

5
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото

5
В пути 90 шт.
Фотография товара Стул Luminary серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Luminary серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Luminary серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул Kaira пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kaira пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Kaira пластик серый

26
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул Бриф SN велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф SN велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Бриф SN велюр серый

26
Фотография товара Стул Zambu, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zambu, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул Zambu, серый

7
Фотография товара Стул Tvirs, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tvirs, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул Tvirs, бежевый

6
Фотография товара Стул Tale, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tale, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Tale, темно-серый

7
В наличии 449 шт.
Фотография товара Стул Turn Soft с подлокотниками, капучино, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn Soft с подлокотниками, капучино, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Turn Soft с подлокотниками, капучино, пластик

9

Товар в корзине

Стул обеденный Leya, зеленый
Стул обеденный Leya, зеленый
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Арманд экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена

Стул Арманд экокожа коричневый

26
Настоящее фото товара Диван Halston трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена

Диван Halston трехместный

71
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Jamal серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jamal серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49053
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Jamal серый

26
В наличии 101 шт.
Фотография товара Диван модульный Либерти, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван модульный Либерти, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Диван модульный Либерти, синий

5

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности