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Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), малиновый - фото 1
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Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), малиновый

Артикул: CH-077-613
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классический стул Venezia со столиком, выполнен из высококачественного итальянского пластика совмещает в себе строгость и комфорт. Такой дизайн делает стул для конференц-залов Venezia мебелью, способной снять излишнее напряжение и обеспечить комфортное расположение слушателям. Благодаря прочному пюпитру с надежным креплением стулья для семинаров Venezia легко использовать в работе без дополнительного приобретения столов.
Стильный стул с пюпитром для семинаров гармонично вписывается в офисный интерьер и вносит в него яркие штрихи современного дизайна. Данная модель прекрасно подойдет для обучающих центров, аудиторий, офиса, оснащения помещений, в которых проводятся семинары и конференции.

Стул доступен для заказа в 7 различных цветах пластика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный, малиновый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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