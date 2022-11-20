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Стол Oslo, квадратный

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Стул Меган, велюр с ромбами светло-серый/ белые ножки
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Стул Меган, велюр с ромбами светло-серый/ белые ножки

Характеристики товара

Описание

Стильный квадратный обеденный стол со столешницей из практичного МДФ, ножки - светлый массив бука. Стол изготовлен из высококачественного материала столешницей белого цвета из МДФ. Четыре ножки изготовлены из массива светлого бука.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 85*85*15
Вес брутто: 17,20 кг.
Объем: 0,11

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки17.20 кг

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