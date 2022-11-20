Характеристики товара
Описание
Стильный квадратный обеденный стол со столешницей из практичного МДФ, ножки - светлый массив бука. Стол изготовлен из высококачественного материала столешницей белого цвета из МДФ. Четыре ножки изготовлены из массива светлого бука.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 85*85*15
Вес брутто: 17,20 кг.
Объем: 0,11
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки17.20 кг