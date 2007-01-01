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Настоящее фото товара Стол Target Circle 90*90 черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Target Circle 90*90 черный
26 оценок
13 79024
17 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Target Circle 90*90 черный - фото 1Стол Target Circle 90*90 черный - фото 2Стол Target Circle 90*90 черный - фото 3Стол Target Circle 90*90 черный - фото 4Стол Target Circle 90*90 черный - фото 5Стол Target Circle 90*90 черный - фото 6
Распродажа

Стол Target Circle 90*90 черный

Артикул: CH-049-948
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.88 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглая столешница выполнена из МДФ, окрашенного в черный цвет. Ножки стола изготовлены из массива дерева.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.88 кг
  • Максимальная нагрузка600 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасадерево
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Вес упаковки16.88 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики950
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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