Характеристики товара
Описание
Оригинальный стол в современном стиле станет прекрасным дополнением кухни или обеденной зоны.
Круглая столешница выполнена из МДФ, окрашенного в черный цвет. Ножки стола изготовлены из массива дерева.
Размеры стола: 90*90 см. Высота: 75 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 95*95*11
Вес брутто: 16,880
Объем: 0,099
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес14.880 кг
- Максимальная нагрузка600 кг
- Материал каркасадерево
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекмассив дерева
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки16.88 кг