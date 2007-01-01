Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Он и Она белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Он и Она белый
37 оценок
47 290
Стул Он и Она белый - фото 1
3D-модель
Примерить в интерьере

Стул Он и Она белый

Артикул: CH-002-968
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Материал каркасастекловолокно
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стул Он и Она красный
Фотография товара Стул Он и Она красный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Walter, темно-зеленый
Фотография товара Стул обеденный Walter, темно-зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Материал каркасастекловолокно
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

