Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Он и Она черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Он и Она черный
37 оценок
47 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Он и Она черный - фото 1
3D-модель
Примерить в интерьере

Стул Он и Она черный

Артикул: CH-002-967
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Материал каркасастекловолокно
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Tulip
Фотография товара Кресло Tulip от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый детский Бейби Элизабет белый
Фотография товара Стул пластиковый детский Бейби Элизабет белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Материал каркасастекловолокно
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Форли красный

40
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА)

118
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)

54
Настоящее фото товара Стул Элегант, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стул Элегант, бежевый

49
Фотография товара Стул Шамбери, белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Шамбери, белая экокожа

39
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стул Spike, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spike, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Spike, терракотовый

39
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул обеденный Грег, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Грег, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул обеденный Грег, серый

6
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Moris, пластик, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moris, пластик, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Moris, пластик, голубой

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Мираж, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мираж, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Мираж, светло-серый

8
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый мягкий Тон, экокожа, бук, аквамарин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Тон, экокожа, бук, аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул пластиковый мягкий Тон, экокожа, бук, аквамарин

5
В наличии 6 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая

44
Фотография товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый

6
Фотография товара Чехол 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
840
Оптовая цена

Чехол 02

35
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета коричневый

32
Настоящее фото товара Стол пластиковый Monly, квадратный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Стол пластиковый Monly, квадратный, желтый

10
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19015
1 390 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный бежевый

40
Настоящее фото товара Подушка для лежака Бангалор, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Бангалор

12
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета бежевый

42
Настоящее фото товара Столик к лежаку Meadow, пластик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Столик к лежаку Meadow, пластик, бежевый

14
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Бит, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Бит, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Бит, антрацит

40
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Митч оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч оранжевый

33
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

55
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Фламинго, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Фламинго, зеленое

43
Фотография товара Кресло Sky Pro, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sky Pro, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Sky Pro, темно-серый

15
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Kemer, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Kemer, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Kemer, бежевый

15
В наличии 39 шт.
Фотография товара Обеденный стул Julla, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Julla, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Обеденный стул Julla, коричневый

5
В наличии 1000 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19024
31 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый

5
Фотография товара Стул Many, тераккотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Many, тераккотовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 660

Стул Many, тераккотовый

9
New
Настоящее фото товара Стул Нео, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул Нео, пластик, желтый

10
В наличии 199 шт.

Товар в корзине

Стул Он и Она черный
Стул Он и Она черный
47 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая

44
Фотография товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый

6
Фотография товара Чехол 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
840
Оптовая цена

Чехол 02

35
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13

Акции для вас

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% для постоянных клиентов!
Скидка 5% для постоянных клиентов!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные складные стулья с мягким сиденьем
Деревянные складные стулья с мягким сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности