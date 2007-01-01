Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Jin, красный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Jin, красный, хром
6 оценок
5 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Jin, красный, хром - фото 1Стул Jin, красный, хром - фото 2Стул Jin, красный, хром - фото 3Стул Jin, красный, хром - фото 4

Стул Jin, красный, хром

Артикул: CH-083-076
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Большую часть времени дети школьного возраста проводят в положении сидя: в школе, дополнительные курсы, дома за уроками, за компьютером. Основная задача - это организовать рабочее место и подобрать удобный стул. Именно он должен правильно поддерживать положение спины, регулироваться по высоте, быть надежным и устойчивым, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.



1. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Изменение высоты стула в соответствии с ростовой группой осуществляется путем регулировки нижней части опор каркаса с помощью винтов. Каркас подходит для 4-й (средний рост 150 см), 5-й (средний рост 165 см) и 6-й (средний рост 180 см) ростовой группы.



2. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
Стул легко подстраивается под неровный пол и всегда имеет устойчивое положение.



3. ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Спинка стула с поворотным механизмом подстраивается под каждое движение тела. Спинка поддерживает позвоночник, снижает утомляемость и обеспечивает удобную посадку.



4. НАДЕЖНОСТЬ
Каркас стула выполнен из металла. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Сидение и спинка выполнены из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает долговечность и износостойкость.



5. БЕЗОПАСНОСТЬ
Все стулья проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки.
Максимальная статическая нагрузка на стул – 200кг.



6. ШТАБЕЛИРУЕТСЯ до 5 шт, что позволяет экономить пространство и удобно хранить во время уборки.



7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. К каркасу приложен комплект крепежа и схема сборки.



8. ВНЕШНИЙ ВИД
Перфорация спинки и сидения, металлический каркас придают легкость всей конструкции стула. А современный стиль позволит создать позитивную учебную атмосферу.



9. СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Вы можете выбрать любой цвет сидения, спинки или каркаса в нашем конструкторе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный, хромированный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки1.64 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул прозрачный Алегра красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра красный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стул прозрачный Алегра красный

44
Настоящее фото товара Стул Эрд салатовый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Эрд салатовый/ желтый

149
Фотография товара Кресло пластиковое складное Darsena, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое складное Darsena, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло пластиковое складное Darsena, белый

40
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

104
Фотография товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

32
Фотография товара Стул Валентино, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, бежевый

55
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Адриано, лайм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адриано, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Адриано, лайм

37
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Тайлер, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тайлер, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Тайлер, мятный

12
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, голубой

14
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Campo, пластик, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Campo, пластик, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 79039
10 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Campo, пластик, зеленый

26
В наличии 43 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, черный, белый

5
В наличии 100 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49029
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 704 шт.
Фотография товара Подушка для складного стула 82*42, оксфорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для складного стула 82*42, оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Подушка для складного стула 82*42, оксфорд

49
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, красный

5
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый

35
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Flow, темный хаки

13
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Пластиковый стол Montessero, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Пластиковый стол Montessero, бежевый

13
В наличии 50 шт.
Фотография товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый

43

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Распродажа
Фотография товара Стул барный Модерн NEW, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49035
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Модерн NEW, белый

26
В наличии 82 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Allegra-PP, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Allegra-PP, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Allegra-PP, коричневый, белый

43
Фотография товара Стул пластиковый Ibiza Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ibiza Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Ibiza Basic

50
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ

70
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от24 09024
31 390 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

60
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar

35
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, тортора, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, тортора, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, тортора, черный

39
Фотография товара Кресло пластиковое Форта, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Форта, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Форта, оранжевый

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Turn, пластик, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn, пластик, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Turn, пластик, капучино

6
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Dune, серый, c подушкой, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, серый, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Dune, серый, c подушкой, ноги черные

6

Товар в корзине

Стул Jin, красный, хром
Стул Jin, красный, хром
5 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, черный, белый

5
В наличии 100 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49029
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 704 шт.
Фотография товара Подушка для складного стула 82*42, оксфорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для складного стула 82*42, оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Подушка для складного стула 82*42, оксфорд

49
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Преимущества пластиковых столов
Преимущества пластиковых столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 22.08.2022 Стул Eames за 1990 руб.
Стул Eames за 1990 руб.

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности