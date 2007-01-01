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Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава, произведённого компанией ChiedoCover
Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава
48 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава - фото 1Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава - фото 2Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава - фото 3Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава - фото 4Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава - фото 5Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава - фото 6

Лаунж-кресло пластиковое Folio, агава

Артикул: CH-026-828
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас кресла выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Благодаря простому и удобному запатентованному ручному двухкнопочному механизму, спрятанному под подлокотником, спинку кресла можно отрегулировать в двух положениях с комфортом и легкостью.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.

Размер упаковки: 1260х1050х750 мм
Вес брутто: 38.7 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.992 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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