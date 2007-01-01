Характеристики товара
Описание
Каркас кресла выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Благодаря простому и удобному запатентованному ручному двухкнопочному механизму, спрятанному под подлокотником, спинку кресла можно отрегулировать в двух положениях с комфортом и легкостью.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.
Размер упаковки: 1260х1050х750 мм
Вес брутто: 38.7 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.992 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина810 мм
- Высота1130 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес8.2 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет