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Пластиковый стул JOY, серый - фото 1Пластиковый стул JOY, серый - фото 2

Пластиковый стул JOY, серый

Артикул: CH-075-267
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул JOY - простая, но тщательно продуманная модель с подлокотниками, идеально подходит для дачи, офиса, а также для напровления HoReCa.
Стул JOY выполнен из высокопрочного литого полипропилена.
Модель JOY органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки18.90 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Пластиковый стул JOY, серый
3 490
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