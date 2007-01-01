Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул JOY - простая, но тщательно продуманная модель с подлокотниками, идеально подходит для дачи, офиса, а также для напровления HoReCa.
Стул JOY выполнен из высокопрочного литого полипропилена.
Модель JOY органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина550 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес4.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалполипропилен
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки18.90 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет