Характеристики товара
Описание
Многофункциональный рабочий стул. Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям.
Благодаря металлическому каркасу и металлическому пятилучию кресло обладает повышенной прочностью и надежностью.
Возможно исполнение на винтовом механизме и на газ-лифте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Высота770/940 мм
- Высота до сиденья470/640 мм
- Вес11.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, металл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки584 мм
- Высота упаковки326 мм
- Глубина упаковки614 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет