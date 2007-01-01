Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул оператора РС 12, произведённого компанией ChiedoCover
Стул оператора РС 12
12 оценок
5 890
Товар в корзине. Перейти
Стул оператора РС 12 - фото 1Стул оператора РС 12 - фото 2Стул оператора РС 12 - фото 3Стул оператора РС 12 - фото 4
NEW

Стул оператора РС 12

Артикул: CH-079-592
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота770/940 мм
  • Высота до сиденья470/640 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул оператора PC 12, без спинки
Фотография товара Стул оператора PC 12, без спинки от компании ChiedoCover.
Следующий Стул оператора РС 12ПС
Фотография товара Стул оператора РС 12ПС от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Многофункциональный рабочий стул. Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям.
Благодаря металлическому каркасу и металлическому пятилучию кресло обладает повышенной прочностью и надежностью.
Возможно исполнение на винтовом механизме и на газ-лифте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота770/940 мм
  • Высота до сиденья470/640 мм
  • Вес11.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера, металл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки584 мм
  • Высота упаковки326 мм
  • Глубина упаковки614 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела винтовые стулья

New
Фотография товара Стул оператора КР 08 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора КР 08, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул оператора КР 08

15
New
Фотография товара Стул оператора РС 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 13, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул оператора РС 13

10
New
Фотография товара Стул оператора РС 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 37, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стул оператора РС 37

14
New
Фотография товара Стул оператора РС 37 РС 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 37 РС 12, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Стул оператора РС 37 РС 12

8
New
Фотография товара Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная

13
New
Фотография товара Стул оператора РС 61 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 61, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул оператора РС 61

8
New
Фотография товара Стул оператора РС 61/66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 61/66, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул оператора РС 61/66

6
New
Фотография товара Стул оператора РС 66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 66, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул оператора РС 66

6

Товар в корзине

Стул оператора РС 12
Стул оператора РС 12
5 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 01.12.2022 Для кафе в стиле Лофт
Для кафе в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.05.2023 Дерево — богатство природы в Вашем интерьере.
Дерево — богатство природы в Вашем интерьере.

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.12.2023 Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии
Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности