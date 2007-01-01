Характеристики товара
Многофункциональный рабочий стул. Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям.
Благодаря металлическому каркасу и металлическому пятилучию кресло обладает повышенной прочностью и надежностью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Высота445/585 мм
- Высота до сиденья445/585 мм
- Вес8.2 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, металл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки565 мм
- Глубина упаковки215 мм
- Вес упаковки8.80 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет