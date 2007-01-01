Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул оператора PC 12, без спинки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул оператора PC 12, без спинки
5 оценок
5 090
Стул оператора PC 12, без спинки - фото 1Стул оператора PC 12, без спинки - фото 2Стул оператора PC 12, без спинки - фото 3
NEW

Стул оператора PC 12, без спинки

Артикул: CH-079-590
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота445/585 мм
  • Высота до сиденья445/585 мм
Характеристики товара

Описание

Многофункциональный рабочий стул. Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям.
Благодаря металлическому каркасу и металлическому пятилучию кресло обладает повышенной прочностью и надежностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота445/585 мм
  • Высота до сиденья445/585 мм
  • Вес8.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера, металл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки595 мм
  • Высота упаковки565 мм
  • Глубина упаковки215 мм
  • Вес упаковки8.80 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

