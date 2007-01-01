Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул оператора РС 37, произведённого компанией ChiedoCover
Стул оператора РС 37
14 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Стул оператора РС 37 - фото 1Стул оператора РС 37 - фото 2Стул оператора РС 37 - фото 3Стул оператора РС 37 - фото 4
NEW

Стул оператора РС 37

Артикул: CH-079-632
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота910/1080 мм
  • Высота до сиденья515/685 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул оператора РС 13
Фотография товара Стул оператора РС 13 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул оператора РС 37 РС 12
Фотография товара Стул оператора РС 37 РС 12 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический каркас и винтовой механизм подъёма обеспечивают повышенную прочность, а обивочные материалы — износостойкость. Кольцо для ног обеспечит комфорт в течение всего дня.

Винт — стальной стержень Ø29 мм с резьбой и гайкой из стеклонаполненного полиамида, резьба прямоугольная с шагом 6 мм, высота резьбы-2мм, что дает большую степень сцепления. Диапазон регулировки 170 мм.

Возможна комплектация на газ-лифте 140 мм, роликах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота910/1080 мм
  • Высота до сиденья515/685 мм
  • Вес11.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера, металл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки405 мм
  • Вес упаковки11.20 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела винтовые стулья

New
Фотография товара Стул оператора КР 08 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора КР 08, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул оператора КР 08

15
New
Фотография товара Стул оператора PC 12, без спинки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора PC 12, без спинки, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стул оператора PC 12, без спинки

5
New
Фотография товара Стул оператора РС 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 12, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул оператора РС 12

12
New
Настоящее фото товара Стул оператора РС 12ПС, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул оператора РС 12ПС

12
New
Фотография товара Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная

13
New
Фотография товара Стул оператора РС 61 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 61, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул оператора РС 61

8
New
Фотография товара Стул оператора РС 61/66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 61/66, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул оператора РС 61/66

6
New
Фотография товара Стул оператора РС 66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 66, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул оператора РС 66

6

Товар в корзине

Стул оператора РС 37
Стул оператора РС 37
5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.01.2019 Стулья Кроссбэк - Новинка производства
Стулья Кроссбэк - Новинка производства

или CROSS-BACK - натуральное дерево, лаконичный дизайн, узнаваемый стиль

Новость от 17.01.2019 Большие столы от производителя ChiedoCover
Большие столы от производителя ChiedoCover

На что обратить внимание при выборе стола большого размера?

Новость от 21.08.2019 Новая акция недели
Новая акция недели

Успейте приобрести стулья и подстолья. Скидки до 30%