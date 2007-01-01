Характеристики товара
Описание
Металлический каркас и винтовой механизм подъёма обеспечивают повышенную прочность, а обивочные материалы — износостойкость. Кольцо для ног обеспечит комфорт в течение всего дня.
Винт — стальной стержень Ø29 мм с резьбой и гайкой из стеклонаполненного полиамида, резьба прямоугольная с шагом 6 мм, высота резьбы-2мм, что дает большую степень сцепления. Диапазон регулировки 170 мм.
Возможна комплектация на газ-лифте 140 мм, роликах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина620 мм
- Высота910/1080 мм
- Высота до сиденья515/685 мм
- Вес11.2 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, металл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки405 мм
- Вес упаковки11.20 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет