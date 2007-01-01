Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул оператора РС 12ПС
Стул оператора РС 12ПС
12 оценок
5 490
Стул оператора РС 12ПС - фото 1
NEW

Стул оператора РС 12ПС

Артикул: CH-079-629
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота405/540 мм
  • Вес6.5 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Многофункциональный рабочий стул с пластиковым сидением.
Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям. Благодаря металлическому каркасу и металлической крестовине обладает повышенной прочностью и надежностью.
Для большего удобства может комплектоваться винтовым механизмом или газ-лифтом, роликами или неподвижной опорой.

Сидение пластиковое. Пятилучие металлическое с кольцом диаметром 600мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  Ширина580 мм
  Глубина550 мм
  Высота405/540 мм
  Вес6.5 кг
  Максимальная нагрузка150 кг
  Материал сиденьяпластик
  Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  Количество изделий в упаковке1 шт
  Ширина упаковки595 мм
  Высота упаковки565 мм
  Глубина упаковки215 мм
  Вес упаковки7.10 кг
  Объём упаковки0.07 м3
  Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул оператора РС 12ПС
Стул оператора РС 12ПС
5 490
