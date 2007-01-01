Характеристики товара
Описание
Многофункциональный рабочий стул с пластиковым сидением.
Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям. Благодаря металлическому каркасу и металлической крестовине обладает повышенной прочностью и надежностью.
Для большего удобства может комплектоваться винтовым механизмом или газ-лифтом, роликами или неподвижной опорой.
Сидение пластиковое. Пятилучие металлическое с кольцом диаметром 600мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Высота405/540 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки565 мм
- Глубина упаковки215 мм
- Вес упаковки7.10 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет