Характеристики товара
Описание
Винтовые стулья изготавливаются только из высококачественного сырья и комплектующих. Применяются на швейных, конвейерных и сборочных производствах, организации рабочих мест упаковщиц, кассиров.
Винт — стальной стержень Ø29 мм с резьбой и гайкой из стеклонаполненого полиамида, резьба прямоугольная с шагом 6 мм, высота резьбы-2мм, что дает большую степень сцепления. Диапазон регулировки 190 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина480 мм
- Высота890/1060 мм
- Высота до сиденья570/740 мм
- Вес6.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяфанера
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки405 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет