Настоящее фото товара Стул оператора РС 66, произведённого компанией ChiedoCover
Стул оператора РС 66
6 оценок
4 090
Стул оператора РС 66 - фото 1Стул оператора РС 66 - фото 2Стул оператора РС 66 - фото 3Стул оператора РС 66 - фото 4
NEW

Стул оператора РС 66

Артикул: CH-079-643
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота890/1060 мм
  • Высота до сиденья570/740 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Винтовые стулья изготавливаются только из высококачественного сырья и комплектующих. Применяются на швейных, конвейерных и сборочных производствах, организации рабочих мест упаковщиц, кассиров.
Винт — стальной стержень Ø29 мм с резьбой и гайкой из стеклонаполненого полиамида, резьба прямоугольная с шагом 6 мм, высота резьбы-2мм, что дает большую степень сцепления. Диапазон регулировки 190 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота890/1060 мм
  • Высота до сиденья570/740 мм
  • Вес6.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяфанера
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки405 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул оператора РС 66
Стул оператора РС 66
4 090
