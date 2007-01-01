Характеристики товара
Промышленный стул на винте с мягким сиденьем и спинкой, прекрасно подойдёт для кассиров и работников ресепшен. Надёжная неподвижная металлическая опора с фиксированным кольцом-подставкой для ног. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для защиты напольного покрытия.
Винт — стальной стержень Ø29 мм с резьбой и гайкой из стеклонаполненого полиамида, резьба прямоугольная с шагом 6 мм, высота резьбы-2мм, что дает большую степень сцепления. Диапазон регулировки 170 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота925/1095 мм
- Высота до сиденья570/740 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяфанера
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки405 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки9.50 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет