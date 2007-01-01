Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул оператора РС 37 РС 12, произведённого компанией ChiedoCover
Стул оператора РС 37 РС 12
6 390
Стул оператора РС 37 РС 12 - фото 1Стул оператора РС 37 РС 12 - фото 2
Стул оператора РС 37 РС 12

Артикул: CH-079-634
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота580/750 мм
  • Вес7.3 кг
Все характеристики
Предыдущий товар в категории Стул оператора РС 37
Фотография товара Стул оператора РС 37 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная
Фотография товара Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул имеет надежный стальной каркас с винтовой опорой, либо газ-лифтом, оснащен специальным кольцом-подставкой для ног, которое регулируется по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяфанера
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки595 мм
  • Высота упаковки215 мм
  • Глубина упаковки656 мм
  • Вес упаковки8.10 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

