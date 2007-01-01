Характеристики товара
Описание
Стул имеет надежный стальной каркас с винтовой опорой, либо газ-лифтом, оснащен специальным кольцом-подставкой для ног, которое регулируется по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Высота580/750 мм
- Вес7.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяфанера
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки215 мм
- Глубина упаковки656 мм
- Вес упаковки8.10 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет