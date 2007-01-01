Характеристики товара
Описание
Винтовое кресло оснащено дополнительным кольцом жёсткости под сиденьем.
Регулировка по высоте осуществляется с помощью надёжного винтового механизма.
Искуственная кожа (OS) - имеет необходимую сертификацию для оснащения любых медицинских заведений, она прекрасно выдерживает обработку антисептиками и обладает отличной износостойкостью.
Винт — стальной стержень Ø29 мм с резьбой и гайкой из стеклонаполненого полиамида, резьба прямоугольная с шагом 6 мм, высота резьбы-2мм, что дает большую степень сцепления. Диапазон регулировки 190 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина600 мм
- Высота960/1130 мм
- Высота до сиденья535/710 мм
- Вес11.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, металл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки11.50 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет