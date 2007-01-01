Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул оператора РС 13, произведённого компанией ChiedoCover
Стул оператора РС 13
10 оценок
7 790
Стул оператора РС 13 - фото 1Стул оператора РС 13 - фото 2Стул оператора РС 13 - фото 3Стул оператора РС 13 - фото 4
NEW

Стул оператора РС 13

Артикул: CH-079-630
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота960/1130 мм
  • Высота до сиденья535/710 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Винтовое кресло оснащено дополнительным кольцом жёсткости под сиденьем.
Регулировка по высоте осуществляется с помощью надёжного винтового механизма.

Искуственная кожа (OS) - имеет необходимую сертификацию для оснащения любых медицинских заведений, она прекрасно выдерживает обработку антисептиками и обладает отличной износостойкостью.
Винт — стальной стержень Ø29 мм с резьбой и гайкой из стеклонаполненого полиамида, резьба прямоугольная с шагом 6 мм, высота резьбы-2мм, что дает большую степень сцепления. Диапазон регулировки 190 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота960/1130 мм
  • Высота до сиденья535/710 мм
  • Вес11.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера, металл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул оператора РС 13
Стул оператора РС 13
7 790
