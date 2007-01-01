Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул оператора КР 08, произведённого компанией ChiedoCover
Стул оператора КР 08
15 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Стул оператора КР 08 - фото 1Стул оператора КР 08 - фото 2Стул оператора КР 08 - фото 3Стул оператора КР 08 - фото 4
NEW

Стул оператора КР 08

Артикул: CH-079-589
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота795/965 мм
  • Высота до сиденья420/590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Валенсия Винтаж серый
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
Фотография товара Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул может быть оборудован газлифтом или винтом, чтобы каждый мог подстроить высоту стула под себя.

Кресло поставляется в разобранном виде в гофрокоробе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота795/965 мм
  • Высота до сиденья420/590 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера, металл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки584 мм
  • Высота упаковки614 мм
  • Глубина упаковки326 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела винтовые стулья

New
Фотография товара Стул оператора PC 12, без спинки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора PC 12, без спинки, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стул оператора PC 12, без спинки

5
New
Фотография товара Стул оператора РС 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 12, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул оператора РС 12

12
New
Настоящее фото товара Стул оператора РС 12ПС, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул оператора РС 12ПС

12
New
Фотография товара Стул оператора РС 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 13, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул оператора РС 13

10
New
Фотография товара Стул оператора РС 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 37, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стул оператора РС 37

14
New
Фотография товара Стул оператора РС 37 РС 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 37 РС 12, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Стул оператора РС 37 РС 12

8
New
Фотография товара Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул оператора РС 37/РС12 спинка мобильная

13
New
Фотография товара Стул оператора РС 61 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 61, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул оператора РС 61

8
New
Фотография товара Стул оператора РС 61/66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 61/66, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул оператора РС 61/66

6
New
Фотография товара Стул оператора РС 66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул оператора РС 66, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул оператора РС 66

6

Товар в корзине

Стул оператора КР 08
Стул оператора КР 08
6 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 28.11.2022 Островок уюта в вашем доме
Островок уюта в вашем доме

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2024 Мягкая мебель
Мягкая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.11.2022 Акцент в вашем интерьере
Акцент в вашем интерьере

Перейдите, чтобы узнать подробности