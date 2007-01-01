Характеристики товара
Описание
Стул может быть оборудован газлифтом или винтом, чтобы каждый мог подстроить высоту стула под себя.
Кресло поставляется в разобранном виде в гофрокоробе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина410 мм
- Высота795/965 мм
- Высота до сиденья420/590 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера, металл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки584 мм
- Высота упаковки614 мм
- Глубина упаковки326 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет