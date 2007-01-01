Характеристики товара
Описание
Кресло серии РС66 – лучшее предложение для кассиров и работников ресепшен.
Металлический каркас обладает повышенной прочностью и надежностью.
Материал обивки – кожзам, практичный и неприхотливый в уходе.
Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для защиты напольного покрытия.
Кресло имеет винтовую регулировку высоты сиденья путем вращения блока 'сиденье-спинка' вокруг оси.
Максимальная статическая нагрузка – 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота815/970 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья480/630 мм
- Материалметалл
- Материал сиденьякожзам
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.99 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет