Стул оператора РС 66, черный
Стул оператора РС 66, черный
14 оценок
6 490
Стул оператора РС 66, черный - фото 1Стул оператора РС 66, черный - фото 2Стул оператора РС 66, черный - фото 3Стул оператора РС 66, черный - фото 4Стул оператора РС 66, черный - фото 5Стул оператора РС 66, черный - фото 6
Стул оператора РС 66, черный

Артикул: CH-083-645
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Высота815/970 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья380 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло серии РС66 – лучшее предложение для кассиров и работников ресепшен.

Металлический каркас обладает повышенной прочностью и надежностью.
Материал обивки – кожзам, практичный и неприхотливый в уходе.
Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для защиты напольного покрытия.
Кресло имеет винтовую регулировку высоты сиденья путем вращения блока 'сиденье-спинка' вокруг оси.
Максимальная статическая нагрузка – 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота815/970 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья480/630 мм
  • Материалметалл
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.99 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

