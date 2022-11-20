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Стул Изо Net

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Кресло игровое TopChairs Corvette зеленое

Характеристики товара

Описание

Высота: 820 мм

Ширина: 535 мм

Глубина: 580 мм

Высота до сидения: 480 мм

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Цветсерый

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