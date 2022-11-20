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Стул Фарум серая ткань ножки орех

Артикул: CH-034-555
3 оценки
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Стул Фарум черная матовая экокожа ножки орех

Характеристики товара

Описание

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ!

Стул сиденье эко-кожа (черный), ножки дерево гевея покрашенная под дуб светлый

Дизайнерская разработка знаменитого датского художника Кая Кристиансена. Этот удивительно элегантный стул для жилых и коммерческих помещений сочетает в себе классический и современный материалы. Ножки и основание выполнены из натурального дерева, а спинка и сидение обиты экокожей благородного черного цвета. В результате создан неповторимый предмет интерьера.

В основе конструкции – дерево гевея. Этот тип древесины относят к твердым породам и ставят в один ряд с тиком за прочность и способность выдерживать очень большую нагрузку. Гевея устойчива к перепадам температуры и повышенной влажности, что особенно ценно в условиях российского климата.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес6.7 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветсерый

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