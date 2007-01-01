Характеристики товара
Описание
Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика с мягким элементом. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес6.5 кг
- Цветтемно-синий
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет