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Настоящее фото товара Стул Самба, искусственная кожа черная, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, искусственная кожа черная, каркас черный
5 оценок
5 790
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Стул Самба, искусственная кожа черная, каркас черный - фото 1Стул Самба, искусственная кожа черная, каркас черный - фото 2

Стул Самба, искусственная кожа черная, каркас черный

Артикул: CH-073-644
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисный стул для посетителей Самба – классический офисный стул повышенной комфортности.
Стул Самба можно назвать элегантным конференц-креслом.
Это уникальная модель, в которой применен трехмерный изгиб задних ножек, что дает возможность легко штабелировать стулья и экономить пространство.
Стул Самба прекрасно впишется в офисный интерьер, в зал для конференций, в интерьер предприятий сферы обслуживания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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