Характеристики товара
Описание
Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика с мягким элементом. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет