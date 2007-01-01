Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Plato, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Plato, капучино
15 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Plato, капучино - фото 1Стул Plato, капучино - фото 2Стул Plato, капучино - фото 3Стул Plato, капучино - фото 4Стул Plato, капучино - фото 5
NEW

Стул Plato, капучино

Артикул: CH-083-152
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота820 мм
  • Вес3.92 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Pepe, серый
Фотография товара Стул Pepe, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Ara, черный
Фотография товара Стул пластиковый Ara, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Стул Plato переносит нас в атмосферу высокого стиля конца 19 века. Его плавные линии и элегантные формы будто приглашают нас в мир, где каждый элемент дизайна дышит жизнью, создавая ассоциации с уютными вечерними беседами.

Со стулом Plato вы не просто сидите — вы погружаетесь в обстановку величия и красоты.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг



ПЕРФОРАЦИЯ СПИНКИ И СИДЕНЬЯ создают лёгкость конструкции и придают эффектный внешний вид.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
Максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота820 мм
  • Вес3.92 кг
  • Материалпластик
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Him and Her черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
Оптовая цена

Стул Him and Her черный

37
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый

50
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул Return PW черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Return PW черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Return PW черный

39
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ

89
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак

42
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, коричневый

30
В наличии 48 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сауайо, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сауайо, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сауайо, красный

45
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Monna, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Monna, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Monna, белый

6
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул обеденный Walter, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Walter, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул обеденный Walter, бежевый

5
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill soft, светло- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, светло- серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, светло- серый

11
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, салатовая

36
Фотография товара Чехол 43, съемная обивка для стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол 43, съемная обивка для стула

48
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

49
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, бежевый

34
Фотография товара Пластиковый стол Montessero, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Пластиковый стол Montessero, коричневый

11
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая

45
Фотография товара Чехол 70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 70, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол 70

38

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Blitz, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Blitz, белый

32
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Кавалла желтый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кавалла желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Кавалла желтый, черный

33
Фотография товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Riva Bistrot, белый

41
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar красный

40
Фотография товара Стул Франческо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франческо, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стул Франческо

38
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Dune, темно-синий, c подушкой, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, темно-синий, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Dune, темно-синий, c подушкой, ноги черные

11
Фотография товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), серый

5
Фотография товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стул PULL (НА ПРУТКЕ), серый

7
New
Фотография товара Стул Jin, красный, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jin, красный, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Jin, красный, черный муар

6
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Стул Gorg, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gorg, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Стул Gorg, темно-зеленый

12
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стул Plato, капучино
Стул Plato, капучино
3 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, салатовая

36
Фотография товара Чехол 43, съемная обивка для стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол 43, съемная обивка для стула

48
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13

Акции для вас

Новость от 30.07.2018 Чемпионат мира по футболу 2018 и сфера гостеприимства России
Чемпионат мира по футболу 2018 и сфера гостеприимства России

Мундиаль закончился. Туризм остался?

Новость от 01.11.2024 Зеркала
Зеркала

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.06.2018 Видеоотзыв руководителя Эко-комплекса Кантри-Хоум
Видеоотзыв руководителя Эко-комплекса Кантри-Хоум

Предлагаем вашему вниманию видеоотзыв о мебели и текстиле нашего производства