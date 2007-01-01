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Стул Quill, светло-серый

Артикул: CH-069-273
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость, а ножки из натурального дерева придают изделию элегантность и теплоту. Дизайнерская форма стула отличается уникальными линиями и изогнутыми подлокотниками, что создает гармоничный и современный вид. Удобная спинка способствует комфортной посадке в течение длительного времени, делая этот стул идеальным выбором как для дома, так и для офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекдерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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