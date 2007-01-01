Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Plato, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Plato, бежевый
15 оценок
4 190
Стул Plato, бежевый - фото 1Стул Plato, бежевый - фото 2Стул Plato, бежевый - фото 3Стул Plato, бежевый - фото 4Стул Plato, бежевый - фото 5
NEW

Стул Plato, бежевый

Артикул: CH-083-158
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота820 мм
  • Вес3.92 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Стул Plato переносит нас в атмосферу высокого стиля конца 19 века. Его плавные линии и элегантные формы будто приглашают нас в мир, где каждый элемент дизайна дышит жизнью, создавая ассоциации с уютными вечерними беседами.

Со стулом Plato вы не просто сидите — вы погружаетесь в обстановку величия и красоты.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг



ПЕРФОРАЦИЯ СПИНКИ И СИДЕНЬЯ создают лёгкость конструкции и придают эффектный внешний вид.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
Максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота820 мм
  • Вес3.92 кг
  • Материалпластик
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

