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Стул PULL (НА ПРУТКЕ), серый - фото 1Стул PULL (НА ПРУТКЕ), серый - фото 2Стул PULL (НА ПРУТКЕ), серый - фото 3Стул PULL (НА ПРУТКЕ), серый - фото 4
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Стул PULL (НА ПРУТКЕ), серый

Артикул: CH-077-871
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный и строгий дизайн стула PULL никого не оставит равнодушным. Геометрия прямых линий удачно сочетается с изгибами верхней части спинки и основания сиденья. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания. Они идеально подходят для применения в местах с большим потоком людей - в сферах образования, здравоохранения, торговли, ресторанного бизнеса и частных интерьеров. Легко стопируется по 10 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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13 790
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