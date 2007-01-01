Характеристики товара
Описание
Bertram — классика, которая не выйдет из моды. В основе дизайна — традиционная форма венского стула. Характерные черты: тонкие, но устойчивые ножки, обтекаемая форма, спинка с крестообразными элементами на винтах, гнутые детали, сиденье из ротанга. Массив вяза обладает роскошной текстурой, прочностью и долговечностью. Bertram напоминает антикварный предмет мебели, эффект старения придаёт ему шарм и благородство.
Выверенный дизайн этого стула сделает любой интерьер уникальным. Подарит утончённое настроение аристократизма. Превратит каждый обед и ужин в неспешную трапезу. С приятными беседами и благородными манерами. Универсальная модель подходит как для домашних, так и для бизнес-пространств. На ваш выбор стул Bertram в светло-карамельном и белом цвете.
Материал каркаса и ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола. Максимальная нагрузка на стул - 160 кг.
Размер упаковки: 50х91х57 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина545 мм
- Высота895 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Высота спинки450 мм
- Вес3.95 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материалпластик
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет